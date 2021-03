Jako byste kupovali potravinu a neznali výrobce, říká Adam Černý ze Syndikátu novinářů k článkům bez podpisu

Deník Právo se dlouhodobě věnuje tématu léku ivermektin, podle kritiky o něm ale píše často v rozporu s tím, co o léku doposud zjistili vědci. Co na to říkáte? A jaký názor máte na to, že takové články jsou často bez podpisu autora?

Je to zjevně téma, které Právo sleduje delší dobu. Je to pochopitelné, protože se týká věci, která bude přitahovat pozornost a která bude vyvolávat protichůdné názory. Druhá věc je, jak jsou stavěné argumenty, a to si myslím, že by mohli kolegové v Právu víc zdůrazňovat pro a proti. Je zjevné, že téma si vedení redakce vzalo za své, razí ho na první stránce, takže ho pokládá za důležité. Motivem může být přesvědčení, že je tady nějaké sporné téma, ke kterému přinášejí argumenty, které podporují jejich výklad události, nebo to může být čistě mediálně byznysová úvaha. Debata o léku, který může pomoci v pandemii, která u nás probíhá už rok, je extrémně zajímavá. Zajímavé ale taky je, že u článku z minulého týdne není podepsaný autor, což je u prvního článku na první stránce hodně neobvyklé.

Někteří novináři označili tento konkrétní text až za dezinformační, souhlasíte s tím?

Tak daleko bych nešel. Já v něm spíš vidím málo vyvážené argumenty pro a proti. V sérii článků, jak jsem je sledoval, Právo zdůrazňovalo hlavně použitelnost ivermektinu.

Jedná se o anomálii, že by článek, který takzvaně otevírá noviny, byl bez podpisu? Že by čtenář neznal jeho autora?

Pro většinu čtenářů je to irelevantní, protože pokud nejde třeba o komentář, tak si čtenář autora nevšimne. Na to je dost průzkumů. Jiná věc je, jak to funguje z hlediska profesionální odpovědnosti. Zavedená tradice je taková, že články mohou být podepsané buď redakce, nebo zkratka v závorce. Podpis se vynechává ve chvíli, kdy autora nechceme definovat nebo kdy chceme dát jasně najevo, že redakce si za tímto článkem jednoznačně stojí. Takže by se dalo čekat, že se nebude vyskytovat tolik u zpravodajských článků, ale spíš u nějakého názoru nebo stanoviska.

Možné také je, že redakce nechce autora zveřejnit, ale pak by bylo namístě vysvětlit proč. V tomto případě se totiž nejedná o nějaké utajované skutečnosti související s ohrožením případného autora. Je to veřejná debata na téma, které je všeobecně dostupné, není třeba zvláštních utajovaných zdrojů, které by mohly ospravedlnit takové chování. Jiná věc je, že podpis pod článkem zvyšuje jeho důvěryhodnost, protože víme, že autor, který cituje jednotlivé názory, s těmi lidmi mluvil. To je docela důležité.