Zpravodajský text bez podpisu není důvěryhodný. Zvlášť o ivermektinu, kritizují někteří novináři

„Pan Porybný v několika rozhovorech říkal, že je přesvědčen o tom, že dělá dobrou věc, že chce ivermektin propagovat jako nadějný lék proti covidu. Takže já to beru tak, že za ten článek přebírá odpovědnost on a je si toho plně vědom,“ vysvětluje dále Čaban.

„Podpis pod článkem, když je uveden, zvyšuje jeho důvěryhodnost, protože víme, že citované názory sehnal konkrétní novinář a že s citovanými mluvil. To je, myslím, docela důležité,“ říká předseda Syndikátu novinářů Adam Černý. „Podpis je vlastně copyright dotyčného. On vám tím dává najevo, že si za tím stojí,“ doplňuje ho vedoucí katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity Barbora Osvaldová.

Celou redakci není třeba vypisovat

Na skutečnost, že v některých případech opravdu není potřeba článek podepisovat, upozorňují i mediální odborníci. Zejména když jde o převzetí z tiskové agentury, a nebo když se na něm podílí více členů redakce.

„To se dělá ve chvíli, kdy autora nechceme definovat a kdy chceme dát jasně najevo, že si redakce za tímto článkem jednoznačně stojí. Takže by se dalo čekat, že se nebude vyskytovat tolik u zpravodajských článků, ale spíš u nějakého názoru nebo stanoviska,“ připomíná předseda Syndikátu novinářů Adam Černý.

Rozhovor bez autora

Debatu nad tématem autorství předchozí týden otevřel také rozhovor s epidemiologem Romanem Prymulou, jenž na webu iDNES.cz vyšel pouze se zkratkou redakce. Šlo navíc o přepis rozhovoru, který s Prymulou vedla televize CNN Prima News. Televizi redakce zmínila pouze v úvodu.

„Pokud je to skutečně doslova přepsané, tak je vůbec otázka, jestli to náhodou není proti etice, jestli nejde o plagiát. Mělo by tam být jednoznačně napsáno, že rozhovor je přejatý a mělo by tam být napsáno, kdo rozhovor s dotyčným dělal. A ne že tam není vůbec nic,“ říká teoretička Barbora Osvaldová.

Reportáž o tom, jakou funkci v médiích plní podpis, přinese nedělní Newsroom ČT24, začíná v neděli ve 22:10.