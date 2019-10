Televize v televizi. Školní štáby se potkaly na Kavčích horách

„Naše školní televize pracuje už od roku 2005. Sledujeme dění na naší škole, píšeme články na web a každý měsíc vydáváme zprávy. Občas také vysíláme živé přenosy z několika kamer a natáčíme dění ve městě,“ říká Ondřej Luks, šéfredaktor GymTV, což je školní televize na příbramském gymnáziu. Studenti díky členství v kroužku mohou postupně zjistit víc o práci redaktora, kameramana, moderátora, režiséra nebo střihače.

Dlouhou historii fungování má za sebou také Dětská televize Liberec. „Většina našich členů přichází během druhého stupně základní školy a často zůstávají až do maturity. Je úžasné sledovat, jak postupně získávají více a více zkušeností, jak se profesionalizuje jejich tvorba a jak v některých případech pokračují studiem žurnalistiky nebo filmařiny na vysoké škole,“ přibližuje vedoucí Václav Chábera.

Jak se neztratit v mediálním světě i poznat skrytou reklamu

Pro pedagogy je často náročné skloubit vlastní tvůrčí činnost s tématy mediální výchovy, které by měly být nějakým způsobem zařazeny do výuky na každé škole. Nicméně se to daří a žáci se učí ověřovat si zdroje informací, orientovat se v mediálním světě a rozpoznat fake news nebo skrytou reklamu.

„Školní rozhlas, televize nebo časopis by si měl zachovat svůj styl tak, aby bylo zřejmé, že jde o výsledek vzdělávacího procesu, nikoliv o nápodobu profesionální produkce. Ideální je, pokud mediální produkce na školách doplňuje a rozšiřuje formy, kterými jsou žáci s tématy mediální výchovy seznamováni,“ komentuje fungování žákovských mediálních týmů mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.