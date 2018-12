Tenká hranice mezi vtipem a realitou. Uvěří Češi všemu?

„Moje přiznání: Za účast na demonstraci k 17. listopadu jsem dostal zaplaceno 2 500 Kč!“, zní titulek satirického blogu. Jeho autor Filip Fuchs pokračuje v popisu. „Přistoupila ke mně sympatická dívka (patrně vysokoškolská studentka) a se slovy: ‚Chcete si přivydělat?', mě k sobě téměř až přivinula. Celý zmatený a zaskočený nenadálou a zcela nečekanou přízní tak nádherného stvoření (dívka byla skutečně velice atraktivní) jsem pouze tiše hlesl: ‚Ano'. V ten moment mi dívka téměř až vrazila do ruky letáček s textem ‚Demisi!' a opodál stojící mladík přispěchal s transparentem ‚Babiše do koše!', který mi se stejnou razancí vložil do obou rukou. Dívka mi ještě stačila říci, že výplata bude po 20:00 před Domem u Zlatého prstenu v Týnské ulici, že dostanu 2 500 Kč na ruku a že musím předložit leták s textem ‚Demisi!', takže abych ho neztratil, jinak že bych nic nedostal,“ píše humorista.

Hloupost, kdo by tomu uvěřil, říkáte si? To si myslel i autor textu. Ostatně už podobných satirických kousků napsal víc. Jenže právě tenhle si přečetlo okolo sta tisíc lidí. Ne proto, že by se chtěli pobavit. Nekriticky ho jako pravdivou výpověď posílali dál. Šířil se v diskuzích, v e-mailech, na sociálních sítích i na dezinformačních webech. „Oni si to lidi přečtou, říkají si: Aha! Nějakým způsobem to ještě potvrzuje jejich názor, a tím pádem, když to potvrzuje jejich názor, tak to prostě neověřují, ani je nenapadne se nad tím zamyslet a pošlou to dál,“ vysvětluje zakladatel webu Manipulátoři Petr Nutil. „Vůbec nemají kritické myšlení, jenom přijímají těch x tisíc informací, co se na ně hrne,“ dodává. To potvrzuje i průzkum STEM/MARK pro Českou televizi. Podle něj má polovina populace střední mediální gramotnost a čtvrtina nízkou. Přitom přibližně dvě třetiny dotázaných tvrdily, že se v médiích vyznají dobře. Přesvědčeno o tom bylo i 44 procent těch s nízkou mediální gramotností.

Vůbec nejhůř dopadli senioři. Na ty také dezinformátoři často cílí. „Dozvídají se tak ta šokující odhalení, o kterých se v médiích nedozví a která mají navodit určitý pohled, že je někdo obelhává a podobně,“ tvrdí redaktor serveru Technet.cz Pavel Kasík.

Jenže právě v době informačního přehlcení by si nejenom senioři měli dávat na nekritické přejímání zpráv pozor. „Když něco vyhovuje tomu, co si myslí, tak by se měli o to více snažit zjistit, jestli je to skutečně pravda, nebo jestli náhodou nenaletěli nějakému žvástu nebo nějaké satiře, protože právě na tom je ta satira založená,“ uvádí Kasík. To já bych takhle určitě nenaletěl, pomysleli jste si? „Hodně lidí si říká, že jim by se to nikdy nestalo, ale možná ani nevědí, že někdy sdíleli satirickou zprávu a brali ji jako pravdivou,“ uzavírá Kasík.