Bradley Cooper čelí kritice za filmový nos. Zastala se ho židovská organizace

Liga proti hanobení (ADL), bojující už více než sto let proti předsudkům a bigotnosti, uvedla, že Cooperovo ztvárnění Bernsteina nepovažuje za antisemitské. „V minulosti byli Židé v antisemitských filmech a propagandě často zobrazováni jako zlé karikatury s velkými zahnutými nosy,“ připomíná ADL v prohlášení pro týdeník Variety. „Tento film takový není,“ dodává.

Svou podporu Cooperovi a Maestrovi zveřejnily také tři Bernsteinovy děti. Ve svém prohlášení na síti X (dříve Twitteru) ocenili odhodlání a empatii, s nimiž se Bradley Cooper snažil příběh jejich otce přenést na filmové plátno.

„Láme nám srdce, když vidíme jakékoli zkreslení nebo nepochopení jeho úsilí. Náhodou je pravda, že Leonard Bernstein měl pěkný, velký nos. Bradley se rozhodl použít masku, aby jeho podobu umocnil, a nám to naprosto nevadí. Jsme si také jistí, že by to nevadilo ani našemu tátovi. Jakékoli ostré stížnosti kolem této záležitosti nám připadají především jako neupřímné pokusy snížit úroveň úspěšného člověka, což jsme pozorovali až příliš často i v souvislosti s naším otcem,“ dali Bernsteinovi potomci najevo svůj názor.

Leonard Bernstein, který zemřel v roce 1990, byl synem židovských emigrantů. Je považován za jednu z nejdůležitějších osobností americké vážné hudby druhé poloviny dvacátého století. Pod jeho taktovkou hrály snad všechny nejslavnější orchestry světa. Jako skladatel usiloval o propojení takzvané vážné a populární hudby. Nejvíce jej proslavil muzikál West Side Story.

Nos místo hereckého výkonu

Osmačtyřicetiletý Cooper byl nařčen z podněcování antisemitských stereotypů poté, co v polovině srpna zveřejnil trailer na svůj připravovaný film. Například herečka židovského původu Tracy-Ann Obermanová přirovnala Cooperův umělý nos k takzvanému blackface, tedy druhu make-upu, pomocí něhož především bělošští herci v minulosti karikovali černochy.

Poukázala na to, že například Cillian Murphy v aktuálním kinohitu Oppenheimer o sestrojení atomové bomby hraje vědce židovského původu bez falešného nosu a „dokázal si uvědomit sílu příběhu tohoto muže a jeho židovství prostřednictvím hereckého výkonu“. „Pokud to Bradley Cooper nedokáže, tak ho neobsazujte, sežeňte si židovského herce,“ poradila Obermanová koproducentům, k nimž mimo jiné patří filmaři Steven Spielberg a Martin Scorsese.