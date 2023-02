Hanzlíka jsem k účasti v dokumentu musel přesvědčovat, říká režisér Polesný

V osmnácti Hanzlík nastoupil do Divadla na Vinohradech, instituce, jejímž srdcem prý byla rekvizitárna. Podle Polesného, který tam dělal kulisáka, byl už tehdy Hanzlík charismatickým hercem.

„Nevím, čím to bylo, ale byl technicky neobyčejně zdatný herec. Za druhé měl obrovskou intuici, za třetí měl charisma i hereckou inteligenci. Byl najednou typ, jaký tady dlouho předtím nebyl. A nevím, jestli bude,“ říká Polesný.

Podle Polesného provází herce celý život role Hamleta, ačkoliv Hanzlík sám má prý nejvíce rád Cyrana z Bergeracu. Po revoluci však divadlo po třiceti letech opustil. „Není pravda, že se Hanzlík neuměl přeorientovat do starších charakterů. Uměl to. Uměl by to i dál. Přišel by král Lear a přišly by prostě jiné velké role pro starší herce. Já si myslím, že se mu nechtělo, že byl vyčerpaný,“ myslí si Polesný.