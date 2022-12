Nominace na Zlaté glóby vedou Víly z Inisherinu, uspělo i pokračování Avatara a Top Gunu

Drama

Avatar: The Way of Water (režie James Cameron)

Elvis (režie Baz Luhrmann)

Fabelmanovi (režie Steven Spielberg)

Tár (režie Todd Field)

Top Gun: Maverick (režie Joseph Kosinski)

Drama – nejlepší herec

Austin Butlet – Elvis

Brendan Fraser – Velryba

Hugh Jackman – Syn

Bill Nighy – Living (Žít)

Jeremy Pope –The Inspection (Inspekce)

Drama – nejlepší herečka

Cate Blanchettová – Tár

Olivia Colmanová – Říše světla

Viola Davisová – Válečnice

Ana de Armasová – Blondýnka

Michelle Williamsová – Fabelmanovi

Komedie nebo muzikál

Babylon (režie Damien Chazelle)

Víly z Inisherinu (režie Martin McDonagh)

Všechno, všude, najednou (režie Dan Kwan a Daniel Scheinert)

Na nože: Glass Onion (režie Rian Johnson)

Trojúhelník smutku (režie Ruben Östlund)

Komedie nebo muzikál – nejlepší herec

Diego Calva – Babylon

Daniel Craig – Na nože: Glass Onion

Adam Driver – Bílý šum

Colin Farrell – Víly z Inisherinu

Ralph Fiennes – Menu

Komedie nebo muzikál – nejlepší herečka

Lesley Manvilleová – Paní Harrisová jede do Paříže

Margot Robbieová – Babylon

Anya Taylorová-Joyová – Menu

Emma Thompsonová – Hodně štěstí, pane Veliký

Michelle Yeohová – Všechno, všude, najednou

Animovaný film

Pinocchio Guillerma del Tora (režie Guillermo del Toro a Mark Gustafson)

Inu ó (režie Masaaki Juasa)

Marcel the Shell with Shoes On (Mušlák Marcel v botách; režie Dean Fleischer-Camp)

Kocour v botách: Poslední přání (režie Joel Crawford)

Proměna (režie Domee Shiová)

Neanglicky mluvený film

Na západní frontě klid – Německo; režie Edward Berger

Argentina, 1985 – Argentina; režie Santiago Mitre

Blízko – Belgie, Francie, Nizozemsko; režie Lukas Dhont

Podezřelá – Jižní Korea; režie Čchan-uk Pak

RRR – Indie; režie S. S. Radžamouli

Režie

James Cameron – Avatar: The Way of Water

Dan Kwan a Daniel Scheinert – Všechno, všude, najednou

Baz Luhrmann – Elvis

Martin McDonagh – Víly z Inisherinu

Steven Spielberg – Fabelmanovi

Scénář

Todd Field – Tár

Dan Kwan a Daniel Scheinert –Všechno, všude, najednou

Martin McDonagh – Víly z Inisherinu

Sarah Polleyová – Women Talking (Ať ženy promluví)

Steven Spielberg a Tony Kushner – Fabelmanovi

Herec ve vedlejší roli

Brendan Gleeson – Víly z Inisherinu

Barry Keoghan – Víly z Inisherinu

Brad Pitt – Babylon

Ke Huy Quan – Všechno, všude, najednou

Eddie Redmayne– Dobrá sestra