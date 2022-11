Daniel Craig jako svérázný detektiv usvědčuje vraha ve Skleněné cibuli

Zámek z prvního filmu vystřídal tajemný řecký ostrov ve vlastnictví miliardáře v podání Edwarda Nortona. „Svou bezednou chamtivost a povrchní narcismus halí do okázalého mesiášského hávu. Není to jen bohatý chlapík, je to vizionář, génius, tvůrce úžasné budoucnosti světa,“ popisují The New York Times filmového boháče, jenž některým připomíná Elona Muska.

Hledejte nápovědy

Multimilionář z pokračování Na nože pozve skupiny svých přátel z byznysu, šoubyznysu i politiky. K hostům patří magnátka módního průmyslu, influencer, guvernérka či idealistický vědec. Zničehonic se na ostrově objeví i detektiv Benoit Blanc. Zabavit se mají hrou na řešení zločinu. Jenže pak dojde ke skutečné vraždě a silný motiv k jejímu spáchání má každá z postav. Příběh spoléhá na tajemství, lži, nedorozumění i záměny identit.

Daniel Craig upozorňuje, že film je plný „easter eggs“, tedy skrytých odkazů a vtipů. „Když budete film sledovat, nápověd si všimnete. A když se podíváte znovu, spatříte zase další. Všechno tam něco znamená,“ upozorňuje představitel hlavního hrdiny.

Web BBC za největší chybu Craigova hereckého výkonu označuje, že je ho ve filmu příliš málo. Podle The Times je detektiv v podání Craiga dokonce téměř to jediné dobré, ani tak ale „nedokáže odvést pozornost od chatrné zápletky, karikovaných postav a nedostatku dramatického napětí“. Kritik listu soudí, že Skleněná cibule trpí nešvarem, který postihne mnohá pokračování – je hlasitější, a přitom prázdnější.