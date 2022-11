Emoce s řeholnicemi jsem prožít nemohla, trýznitelům už odpustily, říká Tučková o oceněném románu Bílá Voda

Státní cena za literaturu jednačtyřicetiletou spisovatelku těší, i když měla nejprve dojem, že bývá oceněním celoživotní tvorby. Více ji ale překvapilo zjištění, že je – po Květě Legátové a Daniele Hodrové – teprve třetí takto vyznamenanou autorkou.

Hlavními postavami jejích románů bývají silné ženské hrdinky. V debutu Vyhnání Gerty Schnirch to byla Němka odsunutá z poválečného Brna, v následujících Žítkovských bohyních pak léčitelky a věštkyně z Bílých Karpat. U tématu víry a duchovna zůstala i v zatím poslední – a Státní cenou za literaturu vyzdvižené – knize Bílá Voda.

Tučková na románu pracovala deset let. Vycházela z takzvané Akce Ř zaměřené v padesátých letech minulého století na perzekuci ženských řeholních řádů. Bílá Voda bylo jedním z míst, kde byly řeholní sestry internovány. K zájmu o téma autorku přivedl i dojem, že na rozdíl od likvidace mužských klášterů jsou osudy řeholnic pronásledovaných komunistickým režimem obecně méně známé.

Zaplnění slepých míst

„Nechci přicházet s dřívím do lesa a věnovat se tématům, která už zpracována byla. A zajímají mě také ta, u nichž mám pocit, že já anebo vůbec společnost má slepé místo,“ dodává spisovatelka. Tím je třeba příběh Ludmily Javorové, která byla biskupem podzemní církve po začátku normalizace vysvěcena na kněze, přestože to pravidla římskokatolické církve nedovolují.

„To se dělo v rámci moravské podzemní církve kolem biskupa Felixe Davídka, který jako reakci na rok 1968 a okupaci sovětskými vojsky zahájil činnost, která je dodnes kontroverzní. Aby se nedostaly křesťanky do takové situace, v jaké byly v padesátých letech, rozhodl se vysvětit několik žen, říká se pět nebo šest, na katolické kněze, aby mohly pomáhat ženám, které se dostanou do internací, do kriminálu nebo se prostě ocitnou v nějakých hraničních podmínkách,“ upřesnila Tučková.