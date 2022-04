Tučková napsala román o řeholnicích pronásledovaných komunisty. Svou bolest už odevzdaly, říká

V noci z 27. na 28. září 1950 spustili komunisté Akci Ř. Do Bílé Vody na česko-polské hranici odvezli 46 řeholních sester z pěti kongregací. „Během noci byly vytaženy v podstatě z postelí, nehledě na jejich věk a zdravotní stav, a odvlečeny někam do neznáma, do naprosto nehostinných podmínek,“ popisuje Kateřina Tučková.

Řeholnice byly internovány v bývalém, půlstoletí neobývaném klášteře. „Zjistily, že v celém baráku je jen jedna postel s drátěnkou, takže spaly na balících, ty nejstarší spaly vsedě,“ líčí starosta Bílé Vody Miroslav Kocián (nez.).

Internovaným jeptiškám komunisté zakazovali mše a „převychovávali“ je tvrdou prací. „Novicky byly odebírány, aby řády mimo zraky veřejnosti vymřely,“ doplňuje Tučková. „V továrnách, kde byly nasazeny na práce, byli mladí muži finančně motivováni, aby je svlékli z rouch a v některých případech i znásilnili.“

Ráj na zemi?