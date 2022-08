V pražském Karlíně se rozpíná Vesmír medúz, velkoplošná malba ozvláštní i ostravské Bazaly

„Původní zeď jsme se naučili nevnímat, protože je prostě škaredá. Teď se stane uměleckým prostorem, který bude vypovídat o místní historii i atmosféře,“ říká o opěrné zdi nad fotbalovým stadionem Bazaly náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS).

Více než tisíc metrů čtverečních kraj nechal vyčistit, vyrovnat a naimpregnovat. S jednou výjimkou. „Vzkaz ‚Jano, miluji tě‘ prostě odstranit nejde. Ale prý to nevadí, protože se to autorovi zrovna hodí a nápis zakomponuje do svého díla,“ upřesnil náměstek.

Do soutěže své návrhy přihlásilo jedenáct zájemců a na vítězi, jímž se stal Jan „Bogy“ Lörincz, se porota shodla jednomyslně. Soutěž vyhlásilo město, které požadovalo, aby návrh odrážel významnou transformaci města i Moravskoslezského kraje. Připomenout měl i nejznámější ostravský sportovní klubu FC Baník, který je neodmyslitelně spjat se stadionem Bazaly a v letošním roce slaví sté výročí existence.

Na průmyslovou historii kraj odkazuje pigment, který Lörincz použije místo běžných barev. Vyrobil ho sám z odpadů z těžby a ze staveb. „Pro výrobu černé jsem nakonec využil materiál z koksovny Jan Šverma v Mariánských Horách. Trošku dobrodružství bylo hledat červený pigment. Přes sociální sítě jsem hledal cihly z nějaké důležité ostravské stavby, nakonec se mi ozval pán, co průběžně na svém pozemku u ostravského Hranečníku nachází cihly z bývalého dolu Jan Maria. A bílá je z běžného mletého vápence,“ upřesnil umělec.

Bude-li přát počasí, mural na Bazalech by měl být hotov zhruba za měsíc. Náklady přesáhnou milion korun, vznik díla hradí kraj.

Medúzy v Karlíně

Jako obří malířské plátno nově posloužila také fasáda dvoupatrového domu v Křižíkově ulici v Praze. Svět medúz tu vytvořil někdejší zástupce graffiti scény Michal Škapa. Oživuje nevzhlednou proluku.

„Je to vlastně takový můj pohled na svět, kdy srovnávám svět mikrokosmu a makrokosmu. Přírodní dění v hlubinách na Zemi dávám do souvislosti s pohyby vesmíru a planet. Medúzy pro mě reprezentujou něco, co vystupuje z hlubin, a přitom jsou barevné a nesou světlo. Jedna vystupuje jako múza a nositelka inspirace,“ popsal svůj mural Škapa. Zdaleka se nejedná o Škapovu největší práci. Jeho mural Kosmos z roku 2020 pokryl přes pět tisíc metrů čtverečních skladové haly u Letiště Václava Havla.

Vedle fascinace mikrokosmem a makrokosmem jsou napříč jeho dílem zásadní také znaky a písmo. „Baví mě různé kódování a vzkazy. Písmo šifruju do obrazů. Písmo je struktura, která drží město pohromadě. Město musí mít nějaký logický základ, který se napřed projeví v jazyce a číslech a teprve pak se staví. Takže jsme zase zpátky u prorůstání, vznikání struktur a podobně,“ dodává umělec.

Prolínání světů má rád i v případě materiálů, na které tvoří. „Je mi jedno, jestli maluju na papír, zeď, nebo plátno. Prostě jde o sdělení a o to, aby to někoho zajímalo,“ uzavírá. Mural v Karlíně vznikl jako součást street art festivalu Wall Street. Na stejnojmenné výstavě jsou rovněž k vidění další díla Škapy i jiných streetartových umělců, a to do 7. srpna.