Praha má svou Wall Street, zabydleli ji umělci „z ulice“

„Před dvaceti lety jsem zastával názor, že pravé umění není v galeriích, a naprosto jsem tento svět neuznával. Po letech jsem svůj názor změnil. Ale nikdy jsem nepochyboval o tom, že se budu živit tím, co chci dělat,“ přiznává jeden z vystavujících umělců Jan Kaláb. Dodává, že pro návštěvníka může být zajímavé sledovat, jak se umělecká dráha někdejších streetartistů posunula.

Proměnou prošel i samotný street art. „V našich končinách je již etablovaným směrem současného výtvarného umění a jeho nejvýraznější představitelé patří mezi respektované umělce, za jejichž tvorbou se chodí právě do galerií a jejichž díla zdobí legální plochy našich měst,“ připomíná ředitelka galerie Villy Pellé Vladana Rýdlová.

Díla pro výstavu vybral kurátor Radek Wohlmuth, který projektem Wall Street připomíná desáté výročí mezinárodně obsazené výstavy Městem posedlí. Ta u nás jako první v Česku fenomén graffiti a street artu zmapovala.

Něco, co prostě zůstalo pod kůží

S Janem Kalábem aka Pointem se ve Wall Street sešli Epos 257, Zeb One, Bill The Hobo, Masker, Bior, Tron, Obic a X-dog. Z „pouliční“ minulosti dodnes čerpají. „Do malby jsem si přenesl moment až radikální svobody,“ přiznává například Bior, občanským jménem Matěj Olmer. Trochu jiný pohled na svou graffiti zkušenost má Jakub Uksa (Obic): „Spíš mi šlo o výtvarnou stránku než o tu pankáčskou, že si dělám, co chci, a nikoho se neptám.“

Pro Václava Matouška, na graffiti scéně známého jako Bill the Hobo, je jeho předchozí tvorba uzavřenou kapitolou, i když ho stále ovlivňuje. „Je to něco, co mi prostě zůstalo pod kůží a beru to jako svoji přirozenou součást, aniž bych přemýšlel o tom, že bych se k tomu měl nějak vracet,“ říká. „Teď už se to všechno promíchává dohromady,“ souhlasí Jakub Matuška (Masker).

Výstava Wall Street do 7. srpna zaplnila všechny tři patra Villy Pellé i přilehlou zahradu, kde návštěvníci najdou „kiosek“ od Michala Škapy. Název zastřešuje i související pražské tematické výstavy v The Chemistry Gallery, Bold Gallery a Karpuchina Gallery. V plánu je i několik velkoformátových maleb přímo na domech ve veřejném prostoru.