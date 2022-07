Zemřel uznávaný britský divadelní režisér Peter Brook. Bylo mu 97 let

Brook se narodil v Británii, ale většinu profesního života strávil ve Francii, v čele pařížského divadla Les Bouffes du Nord. Znovuobjevil inscenační umění tím, že dal přednost čistým formám před tradičními kulisami.

Ve Francii se Brook rozhodl usadit na konci šedesátých let. Stal se průkopníkem směru nazývaného World Theatre, který propojuje herce různých národností a etnik a čerpá z odkazů mnoha kultur. Inscenoval v Íránu i v Africe a na svých cestách, divadelních i skutečných, se snažil dopátrat toho, co je divadlo a z jakých společných kořenů pochází.

Indický epos Mahábhárata se hrál devět hodin v kamenolomu

Jeho nejznámější inscenací je indický epos Mahábhárata, v roce 1985 ji umístil do kamenolomu nedaleko francouzského města Avignon. Místo jeviště diváci viděli reflektory osvětlený skalní útvar se stromy, antukové hřiště a vodní příkop. Herci šestnácti národností tam devět hodin od západu slunce do jeho východu hráli, zpívali, tančili a bojovali. Velkolepé nastudování, které Brook připravoval deset let, bylo v roce 1989 zfilmováno.

Když v devadesátých letech triumfoval v Británii s hrou Samuela Becketta Šťastné dny, britská kritika ho označila za „nejlepšího režiséra, kterého Londýn nemá“.

Vedení divadla Les Bouffes du Nord, v němž působil přes pětatřicet let, Brook opustil v roce 2010. Ještě donedávna na této scéně působil jako režisér.