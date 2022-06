V Brně po třiceti letech žárlí operní Otello, zase uvěřil dezinformacím

Předloha opery, stejnojmenná Shakespearova tragédie o žárlivosti až za hrob, se na jevištích hraje více než čtyři sta let. Verdi svou operní verzi představil v roce 1887. Dobře srozumitelné je poselství příběhu pro současného diváka, nepochybuje Martin Glázr, jenž se ujal režie.

„Tematicky se hodí k tomu, co prožíváme dnes, kdy jsme vystavováni záplavě fake news. To, co dělá Jago Otellovi a Desdemoně, není vlastně nic jiného než šíření lživých zpráv, fake news, které když si neověříme a slepě jim věříme, nám zničí celý život,“ vysvětlil.

Jsme obklopeni Jagy

Obsazení inscenace je mezinárodní. Například v roli našeptávače Jaga se střídá srbský barytonista Dragutin Matić a jeho kolega z Gruzie Giorgi Mtchedlishvili. „Hrát Jaga je snadné, protože naše životy jsou v podstatě obklopeny Jagy, Otelly, Desdemonami nebo lidmi jako Cassio,“ souhlasí s aktuálním přesahem opery Matić.

Titulní hrdina je velkou tenorovou rolí. Pěvec ve svém partu musí ztvárnit emoce od válečníka přes milujícího manžela až po muže sžíraného žárlivostí. „Rád hraju padouchy, ale nedělám to příliš často. Obvykle tenor bývá v příběhu spíš romantický hrdina. Ale užívám si, když má charakter nějaké chyby,“ přiznává hostující americký pěvec Harold Meers.

Jako Otella brněnské publikum potká také jihokorejského tenoristu Pak Song-kjua. V úloze Desdemony se představí Pavla Vykopalová a Jana Šrejma Kačírková.

Po premiéře 17. června prožije Otello svůj tragický příběh lásky a zrady před letní pauzou ještě ve třech reprízách.