V Opavě zažila nelehké dětství, lásku jí dala lvice Elsa. Komiks vypráví příběh Joy Adamsonové

Komiks připravili spisovatelka Zuzana Beranová a ilustrátor Oldřich Hyvnar. „Největší výzvou pro mě bylo převést košatý a bohatý život Joy Adamsonové do textů v bublinách. Neznamená to zjednodušení. Příběh jsem musela pečlivě vystavět na omezeném prostoru tak, abych podchytila i hluboké motivy,“ přiznala Beranová.

Otec jí říkal Fritzi

Joy Adamsonová se narodila v lednu 1910 do rodiny stavebního rady v Opavě jako Friederike Victoria Gessnerová. „Joyino dětství v Opavě nebylo šťastné. Setkala se s odmítavou matkou a se sadistickým otcem. On si vždycky přál kluka, říkal ji Fritzi, nutil ji oblékat se do chlapeckých šatů,“ prozradila autorka komiksu.

Ve dvanácti letech se malá Joy odstěhovala za babičkou do Vídně. Tehdy začala její honba za celoživotní láskou. „Postupně si vsugerovala, že existuje láska bez hranic. Nebyla ji schopna nalézt u lidské bytosti a nakonec ji našla až u lvice Elsy,“ vypráví Beranová. Lvíče se Adamsonové podařilo vychovat a navrátit do přírody. Její muž George Adamson zakládal v Africe národní parky.