Erotika, ticho, pohyb i jídlo. Ostravská galerie připomíná důvody k radosti

Francie v nadcházejících desetiletích postaví nejméně šest nových jaderných reaktorů, oznámil prezident Emmanuel Macron. Jadernou energii staví do centra úsilí země o uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Oznámil také, že chce prodloužit životnost starších jaderných elektráren ze současných čtyřiceti let na padesát a více, pokud to bude bezpečné.