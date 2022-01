Čtrnáct let Cara lesů na tisíci stranách. Česky vychází druhý svazek Janáčkovy monografie

Odstup monografii svědčí, míní Zahrádka

„U nás není velká monografie Leoše Janáčka. Nevím, jak se to podařilo, předcházející generace to prostě neučinily. Když vyšla velká monografie v zahraničí, ne všichni se na to dobře tvářili. Je to jistá konkurence,“ komentuje Zahrádka. Je podle něj škoda, že Janáčkova monografie v Česku nevznikla, protože jde o vynikající dílo. Tuzemská odborná veřejnost musela vydání knihy přijmout jako své částečné selhání, domnívá se.

Díky tomu, že monografii psal cizinec, se kniha vyhýbá některým stereotypům, například neredukuje Janáčkovo dílo na folklórní prvky. „Odstup monografii velmi prospěl,“ věří Zahrádka a zdůrazňuje, že Tyrrell ovládal češtinu na tak vysoké úrovni, že u prvního svazku korigoval překlad úplně a u druhého částečně – to bylo zapříčiněno úmrtím muzikologa v roce 2018.

„Janáček je velmi komplikovaná a složitá osobnost. Dílo je po muzikologické stránce poměrně těžko uchopitelné,“ doplnil Zahrádka s tím, že britský muzikolog Janáčka považuje za osobnost světového významu.

Tyrrell podle českého experta také oceňoval překlad Tomáše Suchomela, jenž dokázal vystihnout jeho jazyk.