Mašín a Nellis připravují detektivní film, důležitou roli hraje ztráta řeči

„Na scénáři jsem pracovala téměř rok. Jde o příběh, který v rámci kriminálního žánru zkoumá kvalitu lidského života a to, jak ji vnímáme. Co považujeme za život, který stojí za to žít,“ shrnuje námět filmu Alice Nellis. Podle Tomáše Mašína v sobě scénář k filmu kombinuje dramatický příběh, detektivku a love story. „Na scénáři mě zaujalo, že ústřední postavy jsou tři ženy a každá si řeší svůj díl viny a vztah k jednomu muži,“ dodává.

Marián Mitaš hraje veterináře Martina, který v důsledku těžkého úrazu ztratí možnost komunikovat se světem a svět s ním. Trpí afázií. „Jde o zvláštní poruchu mozku, kdy člověk má pocit, že může mluvit, ví přesně, co chce říct, ale nedokáže to zformulovat. Hlasivky fungují, ale někde na půli cesty se to celé rozpojí a to, co říká, nedává smysl,“ vysvětluje Marián Mitaš. Na roli se připravoval několik měsíců.

Pravda odkrývá traumata

Jeho příběh tak vypráví ženy, které ho obklopují: manželka Erika (Jana Plodková), maminka Dana (Milena Steinmasslová) a veterinářka Jana (Magdalena Borová), jejíž kůň způsobil Martinovi úraz. O vše se navíc začne zajímat policie (Igor Chmela a Jan Révai). Postupné odhalování pravdy odkrývá dlouho zamlčovaná traumata a síť chytrých malých lží.

„Na scénáři mě nejvíc bavilo, jak skáče v časových rovinách. Až do konce jsem netušila, kdo za zločinem je,“ přiznává Jana Plodková. „Scénář má v sobě obrovské tajemno,“ doplnil Marián Mitaš. Natáčení filmu v koprodukci České televize začne v lednu v Praze.