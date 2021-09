Nehledejte motivy, nechte na sebe díla Františka Kupky působit, radí kunsthistorik

Kupka většinu života strávil na pařížském předměstí Puteaux. Za svého života měl sice několik velkých výstav a obdržel několik ocenění, opravdu velkého úspěchu se ale nedočkal. Zčásti za to může nepochopení jeho tvorby, zčásti i jeho povaha. Silný individualista Kupka odmítl škatulky uměleckých skupin a směrů, příliš se také nesnažil o kontakty se sběrateli, kritiky a galeristy.

„Měl strach, že ho ostatní budou kopírovat, vykrádat, tedy si držel odstup. Paradoxně tomu napomohlo, že byl mimořádný profesor pražské akademie a jako takový pobíral plat za to, že učil české stipendisty v Paříži. A to mu možná umožnilo být trošku stranou dění, ve svém ateliéru, dál malovat, což dílu pomohlo, je mimořádně soustředěné. Na druhu stranu neúčastnil se tolik společenského života, což ke slávě také patří, a možná mu to chybělo,“ říká o Kupkovi kunsthistorik Jan Skřivánek, který momentálně působí jako šéfkurátor Musea Kampa. Toto pražské muzeum má poměrně obsáhnou sbírku Kupkových děl.

První abstraktní malíř (s otazníkem)

Ač se Kupka bránil zařazování, je jeho jméno dnes spojeno především s abstrakcí. Je dokonce považován za jednoho ze zakladatelů tohoto zásadního proudu moderního umění. Jako první prý vystavil abstraktní obraz – Dvoubarevnou fugu, a to na Podzimním salonu v Paříži v roce 1912. O prvenství objevitele abstraktního malířství se ale přetahuje i s dalšími umělci, třeba Kandinským, který svůj Abstraktní akvarel vytvořil o dva roky dříve.