Waldes stvořil knoflíkové impérium Koh-i-noor, padl za oběť nacistům. Připomíná ho výstava

Stiskací knoflík se Wales rozhodl patentovat pod názvem největšího diamantu na světě Koh-i-noor. „Není přesně známo, co vedlo Waldese k tomu, že patentky pojmenoval po diamantu. Ukázalo se to ale jako velmi dobrý reklamní trik,“ dodává spoluautorka výstavy.

Jeho patentky se brzy rozšířily do světa. Původní dílna v pronajatých prostorách v Karlíně byla záhy nahrazena v roce 1907 vlastní továrnou ve Vršovicích, která se postupně rozšiřovala až do současné podoby. Vznikaly pobočky v Drážďanech, ve Varšavě, v New Yorku a také v Londýně a Paříži.

Waldesova továrna nevyráběla jen knoflíky. Ve svém sortimentu měla vlásenky, jehlice a háčky, později také cigaretové dutinky a papíry. Při výrobě spon do bot spolupracoval i s Tomášem Baťou.

Dáma s knoflíkem v oku

Na výstavě nechybí ani známé logo Miss KIN, neboli dámy s patentkou v oku. To se stalo symbolem Waldesovy společnosti a funguje dodnes. Za vznikem ikonického obrázku stojí podle Králové náhodná historka ze zaoceánské cesty.

„Waldes se při plavbě do Ameriky setkal na palubě lodi s americkou herečkou skotského původu, která si dala z legrace do oka patentku. Tak přišel na to, že to je ta pravá reklama pro jeho speciální knoflík,“ vysvětluje vznik loga spoluautorka výstavy.

Poprvé se objevilo v roce 1913. Pro podnikatele jej vytvořili umělci František Kupka a Vojtěch Preissig.