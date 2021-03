Nejistá sezona trvá, divadla doufají, že se do hry vrátí v létě

A pokud se po prázdninách hlediště otevřou i skutečným divákům, budou muset divadla dořešit své „dluhy“. Například Východočeské divadlo má za neodehraná, ale prodaná představení na účtech sedm milionů korun. „Divadlo má 8500 předplatitelů, kteří stejně jako my doufají, že za své peníze uvidí zakoupená představení. Jakmile se situace uvolní, bude muset dojít k dohodě, jak to uskutečnit,“ podotýká ředitel Petr Dohnal.

Skutečný kontakt, bez prostředníků a bariér, je zatím v mlze. Divadla se ale na návrat k „normálu“ připravují, většina zkouší premiéry alespoň do šuplíku. Naděje se navíc upínají k létu, kdy by hraní pod širým nebem mohlo lépe vyhovovat protiepidemickým nařízením.

Snaha o zprostředkování (nejen) divadla vedla také ke spuštění projektů, jako je Televize Naživo, která natáčela mimo jiné divadelní představení filmovými prostředky, portál Dramox nebo nejnověji 3D divadlo DramMatic. V něm se zájemce dostane do divadla jako avatar, zasedne ve virtuálním hledišti a může představení probrat s ostatními „hráči“. Cílem všech těchto snah je dopřát lidem co nejautentičtější zážitek z návštěvy divadla.

Udržet se v provozu, a nejen z ekonomického, ale i psychického pohledu, se pokouší tuzemské scény různě. Vesměs se vrhly do internetového prostoru a publikum oslovují záznamy či rozmanitými on-line aktivitami. Čím dál více nejen pasivní nabídkou, ale i výzvou k interakci. Například činohra Národního divadla na apríla spustí audioinscenaci Ty v mém domě. Zájemci za vstupenku získají do mobilního telefonu audiostopu, díky níž se v představení stávají nejen divákem, ale i hercem.

„Divadlo a umění jsou nezbytnou součástí regenerace společnosti. Dokud nebude zdravá kultura, nebude zdravá společnost. Žádáme o vytvoření jasného plánu, který pomůže nastartovat tvůrčí dialog navracející do našich životů slova jako radost, krása, fantazie,“ uvedlo české středisko ITI. Požaduje také vytvoření plánu pro divadelní a taneční školství, aby studenti nemuseli žít v obavách o svou profesní budoucnost. „Je nejvyšší čas přemýšlet o tom, co bude za týden, za měsíc, v létě,“ stojí v prohlášení zveřejněném Mezinárodním divadelním ústavem.

Přesto zástupci divadel, podobně jako další lidé z kultury, postrádají přesnější výhled do budoucna. Rádi by věděli, s čím mohou, nebo nemohou počítat. U příležitosti Světového dne divadla, který se slaví 27. března, proto zveřejnili výzvu Chci znát, kdy hrát. Apelují na masivní testování a postupující očkování, která podle nich umožní fungování kultury.

Asociace profesionálních divadel, která sdružuje přes tři desítky scén, na Zuskovu výzvu uvedla, že to, co navrhuje, není cesta, jak pomoci k rozvolnění opatření. K výzvě se nepřipojila ani Asociace nezávislých divadel sdružující šest desítek scén s tím, že podle jejího vedení jsou určitá opatření nutná. „Naše odvětví těmi opatřeními trpí, ale ne více, než ostatní odvětví,“ dodali nezávislí divadelníci.

Z divadelníků proti zavření scén nejvýrazněji vystoupil choreograf a někdejší šéf baletu Národního divadla Petr Zuska, když zveřejnil výzvu, aby se divadla 12. března, tedy na výročí vyhlášení nouzového stavu, otevřela divákům. Uvedl, že nezpochybňuje existenci koronaviru ani to, že s covidem-19 jsou lidé nemocní a umírají. Domnívá se však, že většina obyvatel by mohla žít bez opatření, která omezují mnoho aspektů života.

„Nevím, proč by měli být diskriminováni lidé, kteří se pravidelně testují, jsou po prodělané infekci či mají za sebou očkování a jsou ochotni dodržovat bezpečnostní opatření. Vloni naše divadlo, i přes všechny lockdowny, odehrálo 262 představení pro 65 tisíc diváků a nezaznamenali jsme jediný případ onemocnění, který by byl dáván do souvislosti s návštěvou divadla,“ tvrdí.

Schůzka s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) nevedla ke konkrétnímu výsledku, houslista by měl ale pokračovat v jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (oba za ANO).

Zaorálek: Kultura nemůže být priorita

Ministr kultury Lubomír Zaorálek reagoval na Šporclovy připomínky také otevřeným dopisem. „Nejhorší, co by nás mohlo potkat, by bylo zjištění, že se kultura stala obětí epidemie a mele z posledního. To se však nestane. Mohu Vás ujistit, že s kolegy v resortu děláme vše pro to, aby nákazou napáchané škody byly co nejmenší,“ napsal v něm mimo jiné.

Zároveň je však přesvědčen, že kultura nyní na prvním místě seznamu být nemůže. „Já za ni bojuji, aby byla segmentem, kterému se pomůže, protože je zkoušena. Ale bohužel priorita jsou stále v těchto dnech lidé v nemocnicích, ti, kteří tam umírají, priorita je, že chceme co nejdříve dostat děti do škol,“ prohlásil v Událostech, komentářích.

Zaorálek: Plán bude, akce v létě snad také

Uvedl také, že plánu uvolňování restrikcí v kultuře se chce naplno věnovat až ve chvíli, kdy bude jasné, že je epidemie pod kontrolou. Za takový stav považuje dobu, kdy bude denně dva až tři tisíce pozitivních testů.

Jisté však podle Zaorálka je, že nejprve se otevřou galerie, muzea, hrady a zámky, a teprve potom přijdou na řadu divadla nebo koncerty. Rád by ale, aby v létě bylo možné pořádat akce až pro tisíc lidí, i když „s určitým režimem“.

Divadelníci nepochybují, že divadlo potřebuje diváky, a zároveň věří, že diváci také budou potřebovat divadlo. Například Petr Zuska o tom nepochybuje. „Lidé budou mít hlad po věcech tak dlouho zapovězených a zamrzlých a kultura a divadla budou jedny z nich. Držme si palce a dělejme vše proto, aby se tak stalo co nejdříve,“ domnívá se.