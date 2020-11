Vzniká film Poslední závod o tragické smrti Hanče a Vrbaty. Připomene hrdinu Emericha Ratha

Režisér Tomáš Hodan je ultramaratonec, kterého příběh Hanče, Vrbaty a Ratha fascinuje kvůli extrémním sportovním výkonům, přátelství a odvaze těchto průkopníků zimního sportu u nás.

Na jejich počest filmař uběhl v pražské Stromovce 50 kilometrů za vydatné podpory herců. Právě 50 kilometrů měl mezinárodní závod v běhu na lyžích na hřebenech Krkonoš, který se Hančovi a Vrbatovi stal osudným.

Předlohou filmu je tragédie z 24. března 1913. Uznávaný lyžařský přeborník, šestadvacetiletý zedník Bohumil Hanč, a jeho o rok starší přítel, tkadlec Václav Vrbata, který ho přišel v těžkém klání povzbudit, tehdy zahynuli při prudké změně počasí.

Příběh Emericha Ratha

„Původně mě to zajímalo ze sportovního hlediska, pak když jsem se ponořoval do historických materiálů, objevil jsem postavu Emericha Ratha, což je Němec. Po válce se nehodil do toho příběhu, takže z něho byl vymazán,“ říká Tomáš Hodan.

Byl to Emerich Rath, kdo našel polomrtvého Hanče a snažil se ho zachránit. Necelý kilometr ho táhl na zádech na Labskou boudu. Postava německého hrdiny se neobjevila ani ve filmu Synové hor, který v roce 1956 natočil režisér Čeněk Duba.

„Emerich Rath si zaslouží, aby ten příběh znovu zazněl a aby se v příběhu vyjevila jeho linka, protože tam sehrál obrovskou roli a je to hrozně zajímavá postava,“ říká jeho filmový představitel Marek Adamczyk.