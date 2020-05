Nejen Lidice a Ležáky. Místa ticha připomenou i další obce s podobným osudem

Zápis do rodinné DNA

Jen jejich jména – Leskovec, Prlov, Vařákovy Paseky či Český Malín na Ukrajině – nejsou ve všeobecném povědomí tolik uložena. „Byly vypáleny, zklikvidovány a zapsalo se to do života tamních lidí, do několika generací. Včetně dnešních mladých, vnoučat, pravnoučat. Řetězec nekončí,“ obává se kreativní producentka Lenka Poláková.

I režisérka Markéta Oddfish Nešlehová má dojem, že bolest a trauma se otiskly do rodinné DNA a ovlivnily zároveň další pokolení, která tehdejší dobu na vlastní kůži nezažila. O událostech starých tři čtvrtě století proto v dokumentu vyprávějí vedle pamětníků i potomci někdejších obyvatel likvidovaných obcí.

„Když je člověk ve špatnou dobu na špatném místě, může se přihodit, že život jde úplně do háje. A že to ovlivní generace,“ připouští Darina Martinovská, jejíž tatínek přežil vypálení Českého Malína. „To jde s vámi životem jako balvan. Když sedím tady, často vzpomínám. Ale už vyrovnaný s tím, jaké hrůzy se děly,“ potvrzuje i Josef Vychopeň, dnes jedenadevadesátiletý svědek nacistické pomsty ve mlýně v Leskovci na Valašsku.