Klip týdne: Král coverů Leo Moracchioli oživil známý hit od Kansasu

Leo Moracchioli je multiinstrumentalista a majitel studia Frog Leap Studios z Rogalandu v Norsku. Získal popularitu na YouTube tím, že nahrává metalové covery populárních písní z různých žánrů, někdy doprovázené členy jeho rodiny buď v nahrávání samotné skladby, nebo v hudebním videu.

V minulosti byl vedoucím zpěvákem různých kapel včetně Lowdown, Zerozonic a Trendkill.

Ve svých rozhovorech Leo citoval, že ho ovlivnily kapely jako Pantera, Rage Against The Machine, zpěvák Mike Patton (Faith No More), Die Antwoord, Steve Vai a Queens of the Stone Age.



Zdroj: last.fm