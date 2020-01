Jihokorejci se od Muchy přiučují „designu“

Českým návštěvníkům představil někdejší tenista Muchovy plakáty ze své sbírky v roce 2013 a výstava v Obecním domě patřila k nejnavštěvovanějším nejen v daném roce, ale i české výstavní historii.

V korejské galerii My Art Museum je k vidění přes dvě stě třicet plakátů, rytin, kreseb, olejomaleb a dalších prací, jež postihují Muchovu celoživotní tvorbu. Zahrnuty jsou jeho slavné plakáty pro francouzskou herečku Sarah Bernhardtovou, reklamní tvorba i dekorativní malby jako Čtyři roční období a nechybí ani vlastenecká díla, která secesní malíř namaloval po návratu domů.

Před Muchovými díly tráví Korejci na výstavě dlouhé minuty. V duchu oblíbeného východního přísloví: Smyslem umění není to, co je na obraze, ale co je za ním.