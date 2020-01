Recenze: Estébácké zlo (v nás) přežívá dál, varují Kacířské eseje

A když je řeč o autorem naživo hrané hudbě, nelze než pochválit – je zcela oddaná inscenačnímu záměru, často bušivě výrazná, čímž jen podtrhuje dramatičnost scén, leckdy – a proč ne! – i čerpající či citující z děl jiných skladatelů – ostatně, Vladimír Franz je představen jako Beethoven a má i svůj herecký part. Minotaurův divoký tanec se pak opakuje v závěru Kacířských esejů a toto vracení se k motivům, ovšem vsazeným do jiného, posunutého a jinak nasvíceného kontextu, je jedním ze znaků a kladů inscenace.

Spojité nádoby zla

Jsme svědky narůstajícího konfliktu jedince, tedy Patočky, s mocí, zosobňovanou dvěma fízly, Vyšetřovatelem a proměnlivým Šaškem, a také Prezidentem, hraným finským performerem Pasim Mäkeläm, odporným a perverzně oslizlým (dle historie by to měl být Gustáv Husák, ale klidně i někdo novější).

A velice autentickým, jako když v naprosto detailním záběru snímaném kamerou společně s Šaškem pronáší otřepané a stále používané slogany jako „My jsme přece země budoucnosti, u nás se všem a všemu daří dobře, nikdo a nic si u nás nepřeje, aby se na tom něco změnilo, jsme na vaší straně. Práva občanů a spotřebitelů budeme bránit vlastní krví,“ aby po výhrůžkách tvrdým postihem předal slovo Šaškovi: „Nenechte se vyděsit. Zůstaňte on-line… A sledujte datum spotřeby.“

Takže, držte zobák, sledujte a poslouchejte nás, konzumujte. Opět, jak aktuální, že! Ostatně, celá hra, jakkoli historicky vsazena do prvních měsíců Charty 77, nese jasné přesahy do současnosti, a důležité – a naštěstí i znepokojující – otázky: je zlo, hnusota spojena pouze s jedním konkrétním režimem, jednou konkrétní institucí, či přežívá dál a metastázuje? A do jaké míry přeteklo i do nás samotných, jako v jakýchsi obrovských spojitých nádobách? Aniž bychom to sami dokázali rozpoznat, natožpak si to vše připustit…

Bambušek neodpovídá přímo, stejně tak se vyhnul laciným prvoplánovým narážkám na současné kreaturky, byť diváka logicky napadají – a nejspíš to byl i záměr. Chytrému napověz. Koneckonců, slyšíme i Patočkova slova: „Svobodnému spadly šupiny z očí, ale ne aby viděl nové věci, nýbrž aby je viděl nově: jsou zde jako krajina bleskem ozářená, v níž stojí sám, bez opory a odkázán pouze na to, co se mu ukazuje a toto ukazující se.“

Jak vidno, Miroslav Bambušek nápaditě pracuje s autentickými citacemi, ze záznamu zazní i Patočkův hlas, jak v němčině, v rozhovoru s holandským ministrem zahraničí, vysvětluje svou situaci a postoj, slyšíme ale i verše Pavla Zajíčka či Máchovy verše o zemi krásné, zemi milované, jež jsou ovšem vzápětí překrouceny, pošpiněny v ústech režimních pohůnků.

Jen nebýt zaživa mrtvý

Vedle neherce Franze vidíme na scéně i filozofa Miroslava Petříčka coby Herakleita z Efesu, jak v tóze nahrává Patočkovi k větám, jako jsou tyto: „Co pro nás dnes vůbec znamenají dějiny? Jak vůči nim obstojíme? Nechceme raději bezpečný klid, bezpečné ticho lhostejnosti, ticho dějin? Ticho… ticho dějin. Ticho dějin je podobné lodi na moři v bezvětří – plachty se nehýbou, loď nikam nepluje. Když několik týdnů stojíte na moři, dostanete kurděje, věci začnou hnít a umírat. Dějiny jsou pak něco jako vítr, který způsobuje pohyb, sled vnitřních a vnějších dějů v konkrétních lidech i v celých společnostech…, ale kdo si nepřičítá minulost, na toho také nečeká žádná budoucnost, takový člověk je za živa mrtvý, nehybný.“

A logicky dovozuje: „ … nebýt za živa mrtvý… to pak ale znamená jít do konfliktu s tou částí společnosti, která preferuje nehybnost, lhostejnost, smrt, jít do konfliktu s tou společností, která je spoutána strachem. Každý kdo se tudy vydá, musí počítat s tím, že pronásledování a nejistoty na sebe nenechají dlouho čekat.“ Což se také, jak víme, stalo, a nejen Patočkovi samotnému.