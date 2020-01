Mohelnický dostavník zaparkoval. Jeden z nejstarších folkových a country festivalů končí po 45 letech

„Bylo to asi nejhorší rozhodnutí v mém životě, budu mít 69 let, mrzí mě to nejvíce. Stále jsem o tom přemýšlel, jak to udělat, rozhodl jsem se ale po dohodě s nejbližšími. Měli obavu, že by mě to už položilo,“ řekl pořadatel Pavel Nenkovský. Uvedl také, že veškerá administrativa ležela právě na něm a že na pořádání tak velké akce už nemá sílu.

Na zprávu o konci festivalu okamžitě reagovali i hudebníci. Například Andrea Matlášková ze skupiny Marod na sociálních sítích napsala, že Mohelnický dostavník byl pro ni nejkrásnějším festivalem a že jeho zrušení je velká škoda.

Festival v Mohelnici měl podle hudebníků výjimečnou atmosféru, jeho součástí byla i přehlídka amatérských filmů, nebo například koncert na hradě Bouzov. K akci tradičně patřila také polní bohoslužba.

Publicista: Dostavník byl na vysoké úrovni

Akci oceňují i hudební publicisté, podle kterých se v průběhu posledního desetiletí stala jedním ze dvou nejdůležitějších festivalů, na kterých se hraje folk a country. Stalo se tak díky dobré dramaturgicko-organizátorské práci Pavla Nenkovského a lidí kolem něj. Úroveň festivalu se tak údajně stále zvyšovala.

„Zásadnější festivaly v tomto žánru skončily, festivalové hnutí se drobí do stále menších, velikost a důležitost Mohelnického dostavníku tím byla zvýrazněna,“ řekl hudební publicista Tomáš Hrubý.

Rána pro fanoušky i město

Rozhodnutí o ukončení festivalu zaskočilo i vedení města, i když pořadatel údajně už nějakou dobu o této možnosti mluvil. „Chtěla bych se s panem Nenkovským sejít a zjistit, zda by se to nedalo řešit jinak. Je to tradice města, nedokážu si představit, že by to tady nebylo,“ řekla místostarostka Mohelnice Jana Kubíčková (nestr.).