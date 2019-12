Recenze: Amundsen je úspěch pro český filmový průmysl. Jinak ale padá do zapomnění

Film Amundsen režiséra Espena Sandberga (je podepsán pod filmy Sexy Pistols, Max Manus, Kon-tiki nebo Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta) spoléhá na klasickou příběhovou stavbu. Úvodní scéna zobrazuje polárníka v padajícím letadle kdesi nad ledovými pláněmi. O pár tisíc kilometrů dál kdesi v Norsku vstupuje muž ve středních letech do Amundsenova domu. Za zády ho překvapí mladší žena s napřaženou holí.

Po krátké chvíli se omyl vyjasní. Muž je Amundsenův bratr Leon a mladší ženou je nejnovější Amundsenova přítelkyně, která na polárníka měla počkat, než se vrátí z výpravy. Dvojice spolu prohovoří večer a noc, a tak divákovi společně odvypráví Amundsenův životní příběh. Ten začíná Leon, jak jinak než historkami z dětství.

Jedna berlička za druhou

Vypráví o bratrově celoživotní fascinaci bílými místy na mapě. Od momentu, kdy jim otec z cest přivezl svítící glóbus, nepřestane být budoucí polárník fascinován neprozkoumanými místy. Je to první z mnoha scenáristických berliček, které se v příběhu objeví. V duchu vypravěčského klišé, že každý hrdina musí mít svůj iniciační moment (nejlépe pocházející z hlubin dětství), se snaží divákovi namluvit, že jeden glóbus může za to, že se o pár desítek let později Roald Amundsen stane prvním mužem na jižním pólu.