Úspěch Ropáků zopakovala Dcera. Studentka FAMU převzala studentského Oscara

Počin Darie Kaščejevové zvítězil v konkurenci více než šestnácti set studentských snímků z celého světa. V autobiografickém příběhu vypráví autorka o vztahu otce a dcery, kteří k sobě přes veškeré vzájemné nepochopení nakonec naleznou cestu.

Filmařka je občankou Ruské federace, původně pochází z Tádžikistánu. Do České republiky se odstěhovala spolu s manželem, aby zde studovali film. „Rozhodli jsme se, že zkusíme žít v jiné zemi a změníme naše profese. Bylo to pro nás těžké, nebyli jsme si jisti, jestli jsme udělali správné rozhodnutí,“ svěřila se ve své děkovné řeči. Dodala, že získání studentského Oscara pro ni bylo potvrzením, že se rozhodli správně. Telefonát o výhře prý obdržela téměř na den přesně po pěti letech od příjezdu do Česka.