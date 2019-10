Světový bigbeat a český humor. Po 50 letech se vrací album Pták Rosomák kapely Olympic

Ústřední motiv písně Pták Rosomák napadl Petra Jandu při jamování před koncertem. „Byli jsme tam brzo, tak jsem si ještě hrál na kytaru, zpíval jsem si něco do mikrofonu a napadlo mě to pa dada pa dada pa, tak jsem zavolal do šatny kluky, aby si šli něco zkusit a začali jsme s tímhle motivem pracovat,“ vzpomíná Petr Janda.

„Nemohu do domu, hrůza mi hrdlo svírá,“ obával se v textu písně autor a baskytarista Pavel Chrastina. Podivný pták kradl klíče a děsil lidi. Rosomák ale ve skutečnosti není pták, nýbrž mohutná lasicovitá šelma.

„Podařilo se nám zblbnout národ“

„Narazilo to v rádiu, kde tu písničku nehráli, protože říkali, že blbneme děti, že je učíme takové nesmysly. Pravda je, že se občas ptám lidí, jestli si myslí, že je pták rosomák, a polovina bezpečně zvednu ruku, že ano. Takže se nám opravdu podařilo touhle písničkou zblbnout národ,“ říká Janda.