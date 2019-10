Film Amnestie pouští trailer. K vězeňské vzpouře se přidali i Depeche Mode

Největší vězeňská vzpoura v dějinách Československa posloužila jako kulisa pro koprodukční česko-slovenský vztahový thriller. Snímek Amnestie vstoupí do českých kin 14. listopadu jako příspěvek k třicátému výročí sametové revoluce. Filmový příběh podbarvuje hudba Depeche Mode, kapely, která pro mladou generaci přelomových let mnoho znamenala, a skladba To Have And To Hold zní i v traileru, jímž se Amnestie před uvedením do kin představuje.