„Havel byl skvělý lídr, měl totiž duši umělce.“ Renée Flemingová zpívá k výročí sametové revoluce

V České republice Renée Flemingová vystoupila už několikrát, poprvé na zámku v Nelahozevsi v roce 1996. Pěvkyně je známa jako obdivovatelka prvního českého prezidenta Václava Havla, jemuž v roce 2003 věnovala svůj koncert v Obecním domě.

„Stali jsme se přáteli. Byl to výjimečný muž, skvělý lídr. Lidí jako on bychom potřebovali víc. Měl duši umělce a to ovlivnilo jeho pohled na svět i způsob, jakým se díval na lidská práva,“ říká Flemingová.

Na Havlovo přání pak Flemingová zpívala také na koncertu ke dvacátému výročí listopadových změn v Pražské křižovatce, kde tehdy vystoupili také Lou Reed nebo Joan Baezová.

Rusalka z Metropolitní opery

Třicetiletému výročí pádu komunistického režimu věnovala zpěvačka i svůj nynější koncert. Dirigovat bude jeden z významných žáků Leonarda Bernsteina a stálý spolupracovník Pražských symfoniků Elli Jaffe.

V Obecním domě zazní díla Georga Friedricha Händla, Franze Schuberta, Giacoma Pucciniho, Franze Lehára, Friedricha von Flotowa a Antonína Dvořáka. Mezi nejoblíbenější party Flemingové patří Dvořákova Rusalka, kterou v Metropolitní opeře zpívala v českém jazyce více než dvacet let. Po prarodičích má Flemingová české kořeny.