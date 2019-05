Nad Národním divadlem létá rakev a nad Švandovým krouží kritici

Hrbek vykresluje svět divadla jako místo krásné i bezohledné. Komedie tak s humorem vypovídá o lidské touze po uznání, přijetí a nesmrtelnosti. Role psal autor mnoha hercům přímo na tělo. „Je hezké podívat se na sebe, jak vás vidí druzí. Mě to baví,“ přiznává Michal Dlouhý, který ztvárnil ctižádostivého herce. Jeho upjatého agenta hraje Kamil Halbich, nevypočitatelného kritika David Punčochář.

Pohřeb v Národním

I když je příběh fiktivní, pro některé postavy použil Hrbek křestní jména skutečných herců nebo režisérů. Důležitou roli má v příběhu také ředitel Národního divadla v podání Roberta Jaškówa, nemá ale připomínat toho současného. „V jeho postavě je obsaženo několik pražských ředitelů divadel, včetně mě,“ potvrdil Hrbek.

První česká scéna v inscenaci propůjčila své prostory ke státnímu pohřbu. V jeho popisu se naopak autor snažil realitě co nejvíce přiblížit. „Požádal jsem o rozhovor mluvčího Národního divadla, abych z něho vytáhnul informace, co se všechno kolem takového pohřbu musí zařídit, protože to je obrovská produkční záležitost,“ upřesnil.