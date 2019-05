Dobrý román formuje, skrze obrazovky kultura ztratila kritického ducha, míní Vargas Llosa

Rád bych začal jedním vaším textem, který jsem četl před několika týdny a kde mluvíte o Londýně. O městě, kde jste žil předtím, než jste se přestěhoval do Barcelony. Říkáte, že s brexitem už nepoznáváte Londýn, který jste znal tehdy. Děje se vám něco podobného i s Barcelonou?

Ano, trochu se mi to děje i s Barcelonou. Mám Barcelonu hrozně rád, prožil jsem tam pět nádherných let. Mám katalánskou dceru, spoustu katalánských přátel. Když jsem se v sedmdesátých letech přestěhoval do Barcelony – žil jsem tam od roku 1970 do roku 1974 – bylo to pro město velmi důležité období, protože Barcelona měla ze všech španělských měst nejblíž do Evropy, a to nejen fyzicky, ale i duchovně, kulturně. Španělé jezdili do Barcelony, protože se tam cítili jako v Evropě. Bylo to město kultury. Frankistický režim se uvolňoval, ne politicky, ale kulturně, a nikdo těchto možností ve Španělsku nevyužil lépe než právě Barcelona.

Úspěšně obcházeli cenzuru. V kioscích se daly sehnat zakázané knihy, dal se sehnat francouzský deník Le Monde pokaždé, když byl zakázaný. A navíc se tam odehrál jeden velmi zajímavý fenomén.

Díky nakladatelské činnosti Carlose Barrala a díky lidem, jako byla literární agentka Carmen Balcellsová, se v Barceloně sešli mnozí španělští a jihoameričtí autoři poté, co byli po dlouhá léta roztroušení po celém světě. Přistěhoval se tam Gabriel García Márquez, přistěhovali se Chilané José Donoso a Jorge Edwards a také já. A další spisovatelé tam sice nebydleli, ale velmi často tam jezdili, jako třeba Carlos Fuentes nebo Julio Cortázar.

Bylo to zkrátka velmi zajímavé setkání, z velké části umožněné právě tou otevřenou mezinárodní atmosférou, která byla v Barceloně cítit a která je pro Barcelonu vlastně tradiční. Od devatenáctého století je to velká evropská kulturní metropole. A tohle všechno nejenže zmizelo, ale z Barcelony se kvůli snahám o nezávislost a kvůli nacionalismu stalo provinční město. Z kulturního hlediska se z ní stal do sebe uzavřený svět.

Takže mnozí z nás, kdo si pamatujeme tu otevřenou, mezinárodní, kosmopolitní Barcelonu, tak dnešní Barcelonu, velmi ovládanou separatisty, nepoznáváme. Přitom nemají v Barceloně ani ve Španělsku většinu, nikdy to tak nebylo. Jenže jsou velmi aktivní, velmi zmobilizovaní pro svou věc. Je těžké v tom poznat Barcelonu sedmdesátých let, stejně jako je těžké poznat Anglii v době brexitu.

Nacionalismus, který jste zmínil, nicméně není pouze katalánským problémem, ale problémem celoevropským. Jak s tím bojovat?

Je to opravdové nebezpečí. Je to nebezpečí pro Evropu. Člověk by nevěřil, že poté, co nacionalismus způsobil takové katastrofy, jakými byly obě světové války, se znovu v Evropě objevuje. Nacionalismus je zdroj násilí. Dřív nebo později vždycky vyvolá násilí. A to by lépe, než kdokoli jiný, měli vědět právě Evropané, kteří mají kvůli nacionalismu tragickou historii. A přesto je nacionalismus jedna z velkých výzev, kterým dnes Evropa čelí.

Evropské společenství je velký demokratický projekt nejen pro Evropu, ale pro celý svět, který se nesmí rozdělit mezi Spojené státy a Čínu. Musí tu být cítit přítomnost Evropy, se vším, co přinesla západní a světové kultuře: demokracii, svobodu, jednotlivce, liberalismus. A já věřím tomu, že je potřeba čelit nacionalismu, rázně proti němu bojovat, aby jednotná Evropa byla možná. Spojená Evropa je podle mě důležitá pro budoucnost demokracie na celém světě.

Nacionalismus je ve své podstatě antidemokratický

Zmínil jste liberalismus. V češtině čerstvě vyšla vaše esejistická kniha Volání kmene, která je jakousi obhajobou tohoto myšlenkového proudu, který je dnes v Evropě velmi kritizovaný. Čím to může být a jak se tomu postavit? Jak argumentovat?

Podívejte, obrozený nacionalismus je ve své podstatě antidemokratické hnutí, takže není nic divného na tom, že existuje tento velmi kritický postoj vůči liberalismu, který je pro mě podstatou demokracie.

Demokracie kráčela vpřed, prosperovala a přinášela prosperitu a pokrok celému světu z velké části právě díky liberalismu. Takže mě vůbec nepřekvapuje, že je tady reakce proti liberálům, jež vyplývá z toho nového nacionalismu, který považuji za velký krok zpět ve vývoji demokracie, demokratického pokroku. Je to jeden z důvodů ke kritice nacionalismu, protože nacionalismy jednoznačně ohrožují nejen liberalismus, ale samotnou myšlenku a podstatu demokracie, která je podle mě největším přínosem západního světa.

Jestliže vám kladu politické otázky, je to i proto, že jste byl vždy politicky velmi angažovaný. Dokonce jste kandidoval na prezidenta Peru, byť vaše kandidatura nebyla úspěšná. Sledujete stále, co se děje ve vaší rodné zemi a obecně v Latinské Americe?

Ano, samozřejmě. Sice teď v Peru nežiji, ale občas tam jezdím a tamní politiku a politiku v Latinské Americe sleduji velmi zblízka.

A co na to říkáte?

Jedna věc je v Peru dobrá. Naše demokracie je velmi nedokonalá kvůli korupci, ale naštěstí dnes máme v Peru statečné a nezávislé prokurátory a soudce, kteří posílají do vězení zkorumpované politiky. Zdá se to neuvěřitelné, ale posledních pět peruánských prezidentů je buď ve vězení, nebo na útěku před spravedlností anebo vyšetřovaní kvůli korupci. A to je samozřejmě lepší, než mít úplně zkorumpovanou demokracii, kde viníci nejsou souzeni, nebo ještě hůř diktaturu, kterých jsme v minulosti měli tolik. Dnes máme v Latinské Americe – až na několik výjimek, kde opravdu vládne diktatura, jako je Kuba, Venezuela nebo Nikaragua – zkorumpované demokracie, které jsou pořád lepší než diktatura.