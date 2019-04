Recenze: Hellboy se vyhnul filmovému peklu. Ale jak zhrubl, ztratil půvab a hledá smysl své existence

Hellboy nepatří mezi obvyklé komiksové superhrdiny, a tak ani jeho tištěná a filmová dobrodružství nikdy neměla takový komerční úspěch, jakému se těší třeba Batman, Superman nebo hrdinové od Marvelu . Díky způsobu, jakým se Hellboyův stvořitel Mike Mignola noří do folklóru a legend a v oparu mystiky buduje fantastický svět plný temných tvorů, však dosáhla postava určitého kultovního statusu.

Místo toho se studio rozhodlo natočit Hellboye jinak. Ale co si pod tím představit? Lépe? Věrněji? Ideálně zřejmě tak, aby tentokrát více zapůsobil i na obyčejné diváky a z kina si odnesl balík peněz. Vypadá to ale, že s Guillermem by bylo lépe.

Zpětně viděno totiž právě del Torovy filmy obrušovaly Hellboyovy kontury do divácky stravitelnější podoby. Del Toro v monstrech hledal lidskost. Marshallův film probouzí hlavně bestiálnost, a výsledný kus je tak mnohem hrubější a uřvanější. Jako bychom místo popové písničky naladili heavymetalový song.