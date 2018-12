Filmová upoutávka týdne: Peklo vystrkuje růžky. Komiksový Hellboy mění šéfa i tvář

Do hlavní role obsadil amerického herce Rona Perlmana, kterého angažoval už u svého prvního snímku Stroje času. Perlman se ale částečně ztrácel pod prací maskérů, kteří se snažili věrně oživit kreslenou postavičku. Na produkci filmu del Toro navíc úzce spolupracoval s Mignolou, který působil jako producent.

A pokud Mignola ve svých komiksech chtěl z monstra udělat kladnou postavu, del Toro jako milovník monster ho ještě více polidštil a dopřál mu milostnou zápletku. Ta vygradovala v druhém filmu, který del Toro mohl natočit i přes nepříliš velký úspěch prvního snímku. Do kin šlo pokračování až o čtyři roky později s podtitulem Zlatá armáda. Del Toro se v něm vzdálil zápletkám Mignolových komiksových románů a z Hellboye udělal i nastávajícího otce.

V kinech ale terno opět neudělal a dalších deset let se tak fanoušci museli spokojit s příběhy na stránkách komiksů, které se rozrůstaly s tím, jak Mignolou stvořený svět zabydlovaly další postavy, jejichž příběhům se věnují další autoři.

Hellboy získal nového šéfa

Další šanci dostane Hellboy v kinech příští rok a bude to šance de facto úplně nová. Na snímku už totiž nedělá ani del Toro ani Perlman, což fanoušci doufající v završení trilogie nesli špatně. Producenti berou nového Hellboye jako restart, byť podle první upoutávky a dílčích informací to vypadá, že by nový film měl vycházet z motivů závěrečných hellboyovských komiksů jako Divoký lov nebo Bouře a běsy.

Režie připadla Neilu Marshallovi, který má ve filmografii postapokalyptický Soudný den nebo historického Centuriona. Poslední roky se pohyboval spíš v televizní tvorbě – režíroval některé díly populární Hry o trůny nebo Westworldu.

Pekelného hrdinu si pak zahrál David Harbour, který se podílel zase na jiném oblíbeném seriálu – Stranger Things, hrál ale i ve filmu Sama Mendese Nouzový východ nebo Equalizerovi, kterého natočil Antoine Fuqua. I Harbour podobně jako Perlman musí svůj herecký výkon přizpůsobit výrazné vrstvě masky.

Podle Harboura umožní nepřístupnější rating filmu, aby byla tahle verze Hellboye temnější a hororovější. „Hellboy žije ve světě, kde lidé nepřijímají, kým je. Takže i když je zachraňuje, stejně se pak objeví s vidlemi a pochodněmi a chtějí ho zabít. Myslím, že nejvíc zápolí s tím, že loví příšery, přestože sám mezi ně patří,“ řekl pro magazín CNet Harbour.