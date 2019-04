Navzdory červotoči. Národní galerie vystavuje zachráněnou pietu z Bílska

Komorní výstava dokumentuje i restaurování středověkého díla. „Jednalo se o jedno z nejnáročnějších restaurování posledních let, které v Národní galerii probíhalo. Šlo nejen o to, přiblížit stav sochy pozdně gotické době vzniku, protože na ní byla řada novějších úprav, ale vlastně i vůbec zachránit dřevní hmotu,“ popisuje kurátorka. Kvůli červotoči, který dřevo devastoval téměř sto let, byla pieta v havarijním stavu a bez restaurátorského zásahu by se těžko do budoucna dochovala.

Návštěvníci kláštera sv. Anežky České mohou pietu z Bílska obdivovat od 10. dubna do 16. června. Galerie navíc mimořádnou sochu představuje při komentovaných prohlídkách každou středu, kdy prodloužila otvírací dobu.