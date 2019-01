Vojtěchu Kovaříkovi pomohli k Ceně kritiky za mladou malbu superhrdinové

Pětadvacetiletý Kovařík na svých obrazech zpodobňuje idoly, které převzal z filmů, mytologie, života celebrit i biblických příběhů. Přesazuje je ale do jiného prostředí, vytváří jim nový kontext a deformuje jejich typické vlastnosti.

„Většinou jde o jakési ilustrace. Jenom tvary, které se snažím vyzdvihnout patinou,“ vysvětluje mladý umělec. I díky tomuto přístupu působí jeho malby jako klasické sochy zastavené uprostřed pohybu, stále připravené bojovat a zaútočit.

Ostravská syrovost v pražské jemnosti

„Autentický přístup, s nímž přistupuje k malbě – takovým energickým způsobem. Možná ta ostravská syrovost v pražské jemnosti to způsobila,“ vystihuje předsedkyně poroty Martina Vítková, co porotce na tvorbě Vojtěcha Kovaříka zaujalo natolik, že měli o vítězi jasno velmi rychle.

Mladý výtvarník v současnosti dokončuje diplomovou práci v ateliéru kresby Josefa Daňka na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Spolu se sedmi finalisty ceny kritiků vystavuje své práce do 10. března, na konci roku by se měl do Galerie kritiků ještě vrátit se samostatnou výstavou. Mezitím svou tvorbu představí také v létě v londýnské Public Gallery.