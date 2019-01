Učil slova mluvit. S ním odchází celá herecká generace. Kolegové vzpomínají na Luďka Munzara

„Luďkovi vděčím za nádherné roky přátelství a rozhlasové spolupráce. Byl to úžasný člověk, vím, že tahle věta je klišé, ale je to tak. Byl to bezvadný a statečný chlap se smyslem pro slušnost. Byl to člověk, který vždy naučil písmenka a slovíčka mluvit, případně zpívat,“ vzpomíná pro ČT moderátor Českého rozhlasu a básník František Novotný.

„Vděčím mu nejen za spolupráci na sto dvaceti dílech pořadu Okouzlení slovem, který teď Český rozhlas reprízuje, ale i za osmdesát dílů Setkání s Karlem Čapkem, kdy mu úžasně slušela ta spisovatelova vesta. Shodou okolností za tenhle cyklus nám chce dát Společnost bratří Čapků medaili teď v únoru,“ prozradil František Novotný.

Lev s bílou hřívou

„Každou roli, kterou dostal, udělal perfektně. Opravdu tou rolí žil. Když jsem ho byl před dvěma lety navštívit, tak už polehával a já jsem najednou viděl, že proti mně tam leží Lev s bílou hřívou. Třeba tuhle nádhernou roli měl Luděk velice rád. I jeho vztah k Leoši Janáčkovi byl nesmírně niterný a krásný,“ připomněl Novotný Munzarův vztah ke klasické hudbě.