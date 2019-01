Odešla legenda české kultury. Zemřel herec Luděk Munzar

Desítky let spoluvytvářel slavnou éru činohry pražské Zlaté kapličky, kam přišel v roce 1957 jako mladík po ročním angažmá v Mladé Boleslavi. Podle vlastních slov pokládal za obrovský dar, že mohl stát na jevišti s velikány, jako byli Zdeněk Štěpánek, Jan Pivec či Karel Höger.

Když slavil osmdesáté narozeniny, vzpomínal, jak při svých začátcích ve zlaté kapličce stával při představeních v portále, sledoval umění zkušených kolegů a dával si za úkol hlavně „nepřekážet“.

„Minimálně pět šest let jsem tam stával a díval se. Když jsem pak hrál velké role, zjistil jsem, že nechodím do šatny – pořád jsem se měl na co dívat. Věřím, že gesta a intonace těch mistrů tam jsou dodnes, i když Národní i Stavovské prošly rekonstrukcí,“ uvedl v roce 2013. Brzy však zapadl i do Klubu dobráků, proslaveného vtipy v zákulisí i během představení.

Luděk Munzar hostem pořadu Všechnopárty (2012):