Recenze: A pak to zakázali. Vodňanský & Skoumal navzdory cenzuře

Cenzoři se zkrátka raději drželi preventivního zákazu. Okolnosti jednoho takového střetu, v Olomouci v roce 1981, popisují v bookletě, a přestože se dnes můžeme nad omezeností tehdejších místních funkcionářů pousmát, v reálu to vždy smrdělo menším či větším průšvihem. Snad jen jednu typickou citaci: „Hoši, vy jste inteligentní, mohli byste tu mládež někam vést, ale vy se vyžíváte ve vulgaritách.“

Netřeba snad ani dodávat, že v písních V&S žádné nebyly… A možná ještě jednu vzpomínku Jana Vodňanského, to aby bylo jasné, že ani oni skutečně nevěděli dne ani hodiny: „Od samého počátku v Činoherním klubu bylo koncertování dvojice Skoumal & Vodňanský jízdou na neosedlaném a navíc nenažraném tygrovi. Šířící se fámy předcházely zákazy, které přiváděly na každou reprízu do divadla i ty diváky, kteří se už nevešli a tak se tísnili na balkoně vestoje. Pokaždé se hrálo, jako by to bylo naposled.“

„Po letech se mi přiznali moji blízcí přátelé, proč chodili až notoricky na každou reprízu S úsměvem idiota. Prý chtěli být u toho, až nás budou zatýkat přímo na scéně,“ pokračuje Vodňanský. Na zatčení sice naštěstí ne, ovšem na zákaz nakonec stejně došlo.

Decentně o choulostivých tématech

Album Všechno je proměnlivé proto právem nese podtitul Zakázané koncerty 1974-1981 a nabízí nově objevené nahrávky z oné neveselé doby. Mají mnoho společného: jak nápadité melodie Petra Skoumala (k jehož nedožitým osmdesátinám album vychází), tak v textech chytře podávaný humor, s nadsázkou reflektovaná trápení jak všední, tak obecnější.