Sbohem jazyku – adieu, Jean-Lucu

Podobně jako v předchozím Socialismu i tady svým způsobem (byť méně manifestačně) rezonuje motto Francouzské republiky: Liberté (nahá postava muže a ženy, z níž vám v paměti utkví zejména její, dnes již příliš nevídané, pubické ochlupení), égalité (artikulované defekujícím mužem, jenž tvrdí že elementární rovnost je ve vyměšování) a franternité (naznačené tezí, že každý si musí myslet, že sní ten druhý).

Místo dialogů tu jsou spíše nestrukturované (ale myšlenkově jistě hodnotné a validní) šepoty a výkřiky, místo standardního vizuálu oslnivě nesnesitelné 3D a místo zřetelného poselství, které by došlo i pomaleji chápajícímu, transcendentální výzva pro speciálně trénované. A já si staromódně (zaprděně, řekne určitě někdo) myslím, že i filmová esej by měla být formátem, který chce divákovi, jenž je ochoten naslouchat, cosi sdělit. A já se fakt snažil a naslouchal, ale podstata tohoto sdělení (o detailech už vůbec nemluvě) mě nějak minula. V jednotlivostech jsem se ještě chytal, ale v kontextu (byl-li nějaký) jsem se již ztratil. A tak jsem si ze všeho odnesl problematicky použitelné fragmenty, jako že s depilací by se to nemuselo vždy přehánět a taky, že Apačové z kmene Čirikavů světu říkají les. To se mi hodně líbilo. A také se mi líbil pes, který se vesele proháněl u řeky, a to, že se tenhle experiment vešel do sedmdesáti minut. A to je asi všechno.

Na diváka se tu Godard moc neohlíží a nijak zvlášť mu to neusnadňuje, neboť správně předpokládá, že to stejně nebude divák většinový. Nicméně ten, kdo si čte před spaním Metzův Imaginární signifikant, si tenhle opus velkého Mistra určitě užije.

ADIEU AU LANGAGE / SBOHEM JAZYKU. Francie 2014. Režie a scénář: Jean-Luc Godard. Kamera: Fabrice Aragno. Hrají: Héloise Godetová (Josette), Zoe Bruneauová (Ivitch), Kamel Abdelli (Gédéon), Richard Chevallier (Marcus), Jessica Ericksonová (Mary Shelleyová), Christian Gregori (Davidson). V kinech od 5. března 2015.