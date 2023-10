„U zubaře jsme nebyli čtyři roky.“ Češi z příhraničí jezdí za stomatology do Polska

Za zubní péčí brzy přejede hranici i 73letý Přemysl Šrámek s manželkou z Královéhradecka. Po odchodu jejich zubařky do důchodu jiného stomatologa nesehnali. „Naráželi jsme na to, že prostě nemají kapacitu, nejsou schopni vzít další duše. Čtyři roky jsme nebyli u zubaře,“ přiblížil.

Pojišťovna proplatí českou cenu zákroku

Český pojištěnec má v Polsku zajištěnu nezbytnou zdravotní péči stejně jako doma, pokud je zařízení napojeno na tamní veřejný systém zdravotního pojištění. Jestliže pacient platí za péči v hotovosti, může po návratu žádat svou zdravotní pojišťovnu o refundaci částky.

„Zdravotní pojišťovna o žádosti rozhoduje ve správním řízení. Pokud je pojištěnci uznána, dostane při refundaci částku vypočítanou dle českých právních předpisů, do výše českých cen za provedený zákrok,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Problémy mohou nastat při komplikacích

Podle české stomatologické komory mají sice čeští zubaři kartotéky většinou plné, počty jejich pacientů se ale stále mění. Lidé by si měli snažit zajistit péči doma hlavně pro případ složitých zákroků. „Budu-li to čerpat v zahraničí a dojde ke komplikaci, měl by to řešit ten, který to dělal. Je to takové trošičku nešikovné,“ uvedl předseda Oblastní stomatologické komory Hradec Králové Vít Hrubecký.

Zubaře u sousedů vyhledávají hlavně lidé z Náchodska nebo Trutnovska, pro které je cesta k polskému lékaři oproti cestě k českému často o polovinu kratší.