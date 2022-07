Česká Skalice se marně snaží pronajmout autokemp u Rozkoše. Zvažuje jeho prodej

I druhé koncesní řízení na pronájem autokempu České Skalice u přehrady Rozkoš za jeden a půl milionu korun ročně zůstalo bez zájemce. „Kdyby nepřišla koronakrize, pronajaté bychom to už měli. Prostě cestovní ruch je poslední tři roky rizikové podnikání. Soutěžili jsme to v nešťastnou dobu. Bohužel nevím, jestli teď bude lepší doba,“ popsala starostka České Skalice Zuzana Jungwirthová (PRO MĚSTO).

Město přitom výrazně slevilo z požadavků. Už nechtělo investice za 300 milionů korun a nechalo na zájemcích, ať sami řeknou, co nabídnou. Přesto se nikdo nepřihlásil. „Podle mě jsou tři možnosti. Jedna je, aby město zainvestovalo autokemp, druhá možnost je běžný prodej autokempu jako celku a třetí je využít to místo pro zástavbu například rodinnými domky. Zrušit kemp,“ vyjmenoval bývalý starosta Petr Fejfar.

Areál chátrá, starostka uvažuje o prodeji

Na radnici v České Skalici už tuší, že další pokus o pronájem je zřejmě zbytečný, chtějí proto zvolit jinou formu. „Navrhnu zastupitelům kemp prodat. To bude až ta poslední varianta, ale lepší než přihlížet tomu, jak nám to padá na hlavu,“ svěřila se Jungwirthová.

Také vedoucí autokempu Jan Šnajdr vidí prodej areálu jako reálnější možnost. „Zájemců by určitě bylo více. A rozhodovat budou jen peníze, ale ne znalosti, zkušenosti, cestovní ruch. Může tady být v podstatě cokoliv,“ uvedl Šnajdr.

Město přesto chce padesát let starý kemp zachovat, areál však prahne po investicích. Radnice na ně nemá. Proto hledala zájemce, aby mu kemp na 30 let pronajalo. Za to od něj chtělo proměnu k nepoznání. Dostavět biotopové nádrže nebo postavit nové koupaliště – v tom stávajícím totiž jinak čistou vodu kazí provoz na silnici.