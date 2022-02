Na silnici mezi Hradcem a Semonicemi se vrátily kamiony. Resort dopravy zrušil mýtné

Nadšení z nového úseku dálnice v Holohlavech, ležících podél silnice první třídy nedaleko Jaroměře, vystřídalo zklamání. Doprava se sice zklidnila, ale kamionů jezdí stále velké množství. Podle starosty Miloše Malínského (nestr.) se situace zhoršila počátkem února. „Počítali jsme s tím, že se doprava, hlavně kamionová, převede na dálnici. Místo toho tady jedna třetina jezdí stále přes Holohlavy,“ popsal.

Vedení obce je přesvědčené, že větší počet kamionů má na svědomí zrušení mýtného na zhruba dvacetikilometrovém úseku mezi Hradcem Králové a Semonicemi. Platné to je od února. „Důvodem zrušení mýta je připravovaný převod této komunikace na silnici druhé třídy, kde by její zpoplatnění nebylo s tímto převodem kompatibilní,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Současný stav kritizuje hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). „Pro mě je to nepřijatelné. Proto jsem se domluvil s kolegy, že připraví řešení, které by vedlo k rozhodnutí, že omezíme tranzitní dopravu na 1/33 od Semonic. To znamená, že náklaďáky nebudou jezdit přes obce Holohlavy a podobně,“ řekl.

Malínský počítá s tím, že po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic se v místě objeví značky omezení do dvanácti tun. „A že to řidiči budou dodržovat,“ dodal. To se ale podle hejtmanství nepodaří dříve než v létě. Obec chce zároveň přesvědčit stát, aby z druhé strany Holohlav, podél v prosinci otevřené dálnice, postavil protihlukovou stěnu.