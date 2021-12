Hradec Králové se příspěvkem na bydlení pokouší přilákat nové učitele

Do Hradce Králové se učitelka Zuzana Brůžová přestěhovala ze severních Čech. Kvůli cenám bytů a pronájmů zvažovala další stěhování, a to mimo krajské město. Když ale přišla nabídka získat 50 tisíc korun na bydlení, rozhodla se zůstat. „Hodně mě potěšilo, že jsme příspěvek dostali, jsem za to ráda. Zaplatíme z toho nájem,“ uvedla učitelka ZŠ Sever.

Obecní byty magistrát zajistit nemůže. „Město nemá v současnosti dostatečný počet bytů, a tak jsme šli tou cestou, abychom jim mohli přispět formou příspěvků na bydlení,“ uvedl vedoucí odboru školství Zbyněk Bárta.

Příspěvek směřoval k mladým učitelům s nejméně dvouletou praxí na škole

Peníze od královéhradeckého magistrátu dostalo celkem dvanáct základních škol. Maximální věk učitelů, kteří na příspěvek mají nárok, je 33 let. Podmínkou je také délka praxe na dané škole od dvou do pěti let, podstatné je i zaměření pedagogů.

„Chybí pedagogové na prvním stupni, třeba chemie, fyzika, matematika, angličtina,“ vyjmenoval ředitel ZŠ Sever Milan Kučera. Ačkoliv zájemců není málo, je podle něj obtížné mezi nimi najít kvalitního uchazeče. „Sehnat někoho na první stupeň mi minulý rok trvalo přes půl roku,“ doplnil.

Přijetím příspěvku se učitelé nezavazují k dlouhodobějšímu působení v Hradci Králové, ale magistrát věří, že většina zůstane.