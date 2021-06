Mezi Jihlavou a Pelhřimovem blokuje dopravu hned několik oprav. Řidiči musí po rozbité vozovce

Od jara do podzimu se uzavřela silnice z Pelhřimova do Jihlavy, a to kvůli opravě mostu u Dvorců. Renovovat se měl už loni, začalo se ale až letos. Hotovo bude nejdřív v říjnu. Jedna z objízdných tras mohla vést i přes obec Cejle, jenže tam nakonec auta směřována nejsou. Obec musí kvůli dotacím dokončit včas opravu kanalizace, a tak i tam mohou jen řidiči, kteří v místě bydlí.

S objízdnou trasou se tak měly vyrovnat tři malé obce – Ježená, Vyskytná nad Jihlavou a Rantířov. Na úzkou klikatou silnici se vedle sebe vejdou pohodlně dvě auta. Vyhnout se kamionu, který tam nemá co dělat, je už komplikace.

Nakonec ale ani přes Vyskytnou nad Jihlavou auta nemohou projet, i tam se totiž před dvěma týdny začal opravovat most. Protože byl v havarijním stavu, kraj opravy povolil.

Kvůli husté dopravě nechodí učitelky ze školky s dětmi na procházku

Jediná možná cesta do krajského města tak vede přes Rantířov. „Varovali jsme paní ředitelku mateřské školy, aby si dali pozor při vycházkách, nebo aby vycházky úplně omezili, aby se drželi na zahradě, protože provoz je obrovský,“ popsal starosta Rantířova Tomáš Novotný (nez.).

„Na objízdných trasách se doplácí na to, že některé stavby z minulého roku nejen v režii kraje, ale i obcí se přesunuly a teď se kumulují,“ okomentovala dopravní situaci mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Přes silnici, která i přes částečné záplaty připomíná tankodrom, budou muset řidiči i v hlavní turistické sezoně. Opravy se dočká na podzim.