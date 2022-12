Od neděle platí v Česku nové vlakové jízdní řády. Cestování po železnici zdražilo, některé spoje navíc úplně skončily, jiné ale vznikly. Někde se cestující dokonce mohou těšit na to, že se do cíle dostanou rychleji než doposud. Přišly však i potíže, například na trase z Plzně do Domažlic je pasažérů víc, než na kolik stačí kapacita trati, na trase tak budou jezdit autobusy.