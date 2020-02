Legendární dvojice Toma a Jerryho, David a Goliáš kresleného filmu, vznikla v únoru 1940 jako odpověď na úspěch Mickeyho Mouse studia Disney. Až do šedesátých let si kocour s myšákem šli po krku ve Spojených státech. Pak se načas přestěhovali do Prahy, kde je s českými kolegy začal malovat Američan Gene Deitch.