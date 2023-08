Klub zastupitelů Společně a brněnská oblastní rada ODS podpořily primátorku Vaňkovou

Fotografie, na níž před primátorkou a jejím náměstkem někdo drží mobilní telefon s bílým práškem rozděleným do několika čar na displeji, koluje po sociálních sítích déle než týden. Vaňková před týdnem v televizi Nova připustila, že fotografie, na níž si prohlíží bílý prášek na displeji mobilního telefonu, může být pravá, původně ji označila za fotomontáž. Uvedla také, že fotografii nepovažuje za důvod k rezignaci na funkci primátorky, ale pokud koaliční partneři dospějí k rozhodnutí, že by rezignovat měla, udělá to.

K fotce řekla, že by mohla pocházet ze setkání s náhodnými lidmi v centru Brna před dvěma třemi lety. „Byli jsme na společenské události, která se protáhla do nočních hodin, a když jsme se vraceli, narazili jsme v centru na skupinu mladých veselých lidí, se kterými jsme se dali do řeči a strávili s nimi několik desítek minut,“ řekla. Jestli se tehdy stalo to, co je na fotografii, si nepamatuje. Jaká látka je na fotce, proto Vaňková také neví. S tvrdými drogami podle svých slov zkušenosti nemá. Televizi Nova řekla, že si dá občas skleničku vína či piva nebo legální přípravky z konopí.